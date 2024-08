Ein atemberaubender neuer Eintrag in der Mafia-Franchise ist auf dem Weg

Ein neuer, oder besser gesagt, alter Eintrag in der beliebten Mafia -Franchise wurde unter Gamescom veröffentlicht.

Mafia: The Old Country führt das Franchise zurück zu seinen Wurzeln in den 1900er Jahren Sicily. Der stimmungsvolle Trailer, der bis zum Rand mit wunderschön gerenderten Landschaften und intimen Unterkünften voller katholischer Ikonografie gefüllt ist, gab den Fans einen großartigen Einblick in die Atmosphäre des Films.

Nick Baynes, Präsident von Hangar 13, sagte: "In den ersten drei Teilen der Mafia-Reihe haben wir die Spieler durch brutale Geschichten, die in verschiedenen Epochen spielen, in die Welt der Mafia eingeführt.

"In Mafia: The Old Country kehren wir zu den Wurzeln dessen zurück, was die Fans an der Franchise lieben, indem wir eine tiefgründige, lineare Erzählung mit dem klassischen Mafia-Film-Feeling erschaffen, eine atemberaubende neue Umgebung besuchen und das alles in einem engen, fokussierten Paket, das perfekt für Fans immersiver Erlebnisse ist."

EsThe Godfather wird sicherlich interessant sein zu sehen, ob die Serie ihren Ton ändert, um dem neuen Ort und der neuen Zeitspanne gerecht zu werden.

Mafia: The Old Country erscheint 2025 für PC, Xbox und PS5.