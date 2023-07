Ein animiertes The Wheel of Time Prequel ist auf dem Weg

Während Amazons Live-Action-Version von The Wheel of Time keine Rekorde gebrochen hat oder unglaublich gut aufgenommen wurde, hat sich die Show gut genug entwickelt, um grünes Licht für eine zweite Staffel zu erhalten, eine Staffel, die im September dieses Jahres debütieren wird. Darüber hinaus wurde jetzt von Deadline berichtet, dass eine weitere The Wheel of Time-Adaption in Arbeit ist, wobei es sich um ein animiertes Prequel handelt.

Der Film, der angeblich The White Tower heißt, wird aus der Feder des Drehbuchautors Zack Stentz (Jurassic World: Camp Cretaceous, X-Men: First Class, Thor) stammen und die Geschichte eines jungen Mädchens erzählen, das den ganzen Weg nach The White Tower, um zu lernen, wie sie ihre Kräfte einsetzen kann, um ihre Familie zu retten und zu beschützen.

Für diejenigen, die mit dem Universum von The Wheel of Time nicht vertraut sind: The White Tower ist ein Gebäude, das als Hauptquartier der Aes Sedai dient, einer Gruppe von Frauen, die die magischen One Power kanalisieren können.

Da sich das Projekt noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet, gibt es noch kein Wort über die Besetzung oder das Veröffentlichungsdatum/-fenster, aber wir wissen, dass Iwot Productions den Streifen in Spielfilmlänge entwickelt, zusätzlich zur weiteren Arbeit an der Live-Action-Serie.