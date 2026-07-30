Ein animierter Venom Film ist offiziell in Arbeit

Ein animierter Venom Film wurde offiziell als in Arbeit bestätigt. Venom, eine Figur, die zuletzt von Tom Hardy auf die große Leinwand gebracht wurde, hatte in seinen jüngsten Kinoauftritten eine etwas ungewöhnliche Laufbahn. Er wurde zeitweise gehänselt, weil er sich in derselben Welt wie Spider-Man befand, bekam aber nie die Gelegenheit, den Helden zu treffen oder sich ihm zu stellen. Stattdessen wurde Venom unser Antiheld für seine Solo-Filme, und jetzt bekommt er einen neuen Animationsfilm als Teil des MCU in Arbeit.

In einem Interview mit Josh Horowitz von Happy, Sad, Confused wurden Amy Pascal und Kevin Feige gefragt, ob sie Interesse hätten, Kingpin und Venom in einem von Tom Holland geführten Spider-Man-Film zu sehen. Feige und Pascal gaben eine unverbindliche Antwort und sagten den Fans im Grunde, sie sollten hoffen, dass die Schurken eines Tages auftauchen könnten.

Am Ende des auf Instagram geposteten Clips bat Horowitz Pascal, die Existenz eines animierten Venom -Films zu bestätigen, was sie auch tat. Der Film ist offiziell in Arbeit und Zach Lipovsky und Adam Stein, der vor allem für Final Destination: Bloodlines bekannt ist, sollen Regie führen.