Ein Angriff in Syrien wirft einen Schatten auf den Besuch des französischen Präsidenten im Land

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Der französische Präsident Emmanuel Macron besucht derzeit Syrien zum ersten Besuch eines europäischen Staatsoberhaupts seit dem Sturz des Regimes von Baschar al-Assad. Während ihres Aufenthalts im Land wohnen Macron und seine Delegation im Four Seasons Hotel in Damaskus, und wenige Stunden nachdem sie das Gebäude heute Morgen verlassen hatten, ereignete sich eine Explosion draußen, bei der etwa zwanzig Menschen verletzt wurden, so Reuters. Die französische Delegation hatte sich bereits einige Entfernung vom Tatort entfernt und wusste nichts von den Explosionen, bis sie später darüber informiert wurde.

Es ist noch nicht bekannt, wer hinter dem Angriff steckte, aber dies ist nur ein Beispiel für das Klima der Unsicherheit im afrikanischen Land nach dem Aufstieg von Präsident Ahmed al-Sharaa, einem ehemaligen Al-Qaida-Kommandanten, der seinen Kurs geändert hat und versucht, engere Beziehungen zum Westen zu knüpfen, während er sein Land nach mehr als 13 Jahren Bürgerkrieg wieder aufbaut. Sharaa, Mitglied der sunnitischen muslimischen Mehrheit Syriens, hat sich verpflichtet, seit dem Ende von mehr als fünf Jahrzehnten autoritärer Herrschaft der Assad-Familie eine neue, inklusive Ordnung in Syrien aufzubauen.

Macron, der im vergangenen Jahr die Forderungen nach Aufhebung westlicher Sanktionen gegen Syrien anführte, wurde von Wirtschaftsführern begleitet, darunter die Geschäftsführer von TotalEnergies und der Schifffahrtsgruppe CMA CGM. Er erklärte, dass Frankreich bereit sei, beim Wiederaufbau der syrischen Wirtschaft und des Bankensektors zu helfen.