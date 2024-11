Ein angeschlagener Ethan Hunt spielt die Hauptrolle auf dem ersten Poster und dem neuesten Trailer zu Mission: Impossible - The Final Reckoning

Es fühlte sich damals ziemlich verrückt an, einen Trailer für den achten Mission: Impossible Film etwa zur gleichen Zeit Mission: Impossible - Dead Reckoning (der zuvor als Part One galt, bevor der Nachfolger eine Namensänderung erhielt) in den Kinos zu sehen. Aber das war der Blickwinkel, den Paramount wählte, ein Blickwinkel, der keine Treffer und eventuell erforderliche Nachdrehs berücksichtigte, die den zweiten Teil - und jetzt den nächsten Teil der Serie - bis 2025 verzögerten.

Zum Glück hat das Warten auf dieses nächste Action-Epos fast ein Ende, denn in sechs Monaten wird Mission: Impossible - The Final Reckoning (ja, das ist der Name des Films) in den Kinos starten, und um das zu feiern, hat Paramount das erste Poster und den neuesten Trailer veröffentlicht, der uns einen Blick auf einen vom Kampf gezeichneten Ethan Hunt gewährt.

Der Trailer sieht den IWF vor seiner bisher größten Herausforderung und zeichnet ein Bild, das darauf hindeutet, dass es für viele der Bande die letzte Mission sein wird (sollten sie sich dafür entscheiden, sie anzunehmen). Der Trailer gibt uns auch einen Einblick in Haley Atwells fortgesetzte Rolle in der Serie, Pom Klementieff, jetzt, wo sie ein guter Kerl ist, und Simon Pegg, Ving Rhames und andere Stars, sowie einige Mission: Impossible Grundnahrungsmittel, darunter Tom Cruise, der ohne Hemd in Kämpfe gerät und mit voller Geschwindigkeit sprintet, während er ein Fahrzeug jagt, das eindeutig viel schneller ist als er. Im Grunde sieht Mission: Impossible so aus, als wäre es zurück und besser als je zuvor.

Mission: Impossible - The Final Reckoning startet am 23. Mai 2025 in den Kinos.