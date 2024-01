Ein anderer Ken mischt sich in die Barbie Oscar-Kontroverse ein

HQ

Wie wir gestern in unserer großen Liste der Oscar-Nominierten berichtet haben, sind Margot Robbie und Greta Gerwig nicht im Rennen um den Barbie Film. In den Kategorien "Beste Hauptdarstellerin" und "Beste Regie" fehlen sie, was zu vielen Kontroversen im Internet geführt hat.

Ryan Gosling hat sich bereits mit einem eigenen Statement zu Wort gemeldet, aber auch sein Kollege Ken Simu Liu hat sich zu der Brüskierung der Auszeichnungen geäußert. "Dass ich im Kleinen involviert war, gab mir einen Einblick in die Frage, wie hart Greta und Margot kämpfen mussten, um Barbie zu bekommen, und wie fehlerfrei sie es geschafft haben." Liu schrieb auf X/Twitter.

"Gemeinsam haben sie eine Bewegung ins Leben gerufen, die Welt berührt und das Kino neu belebt. Sie verdienen alles. Sie SIND alles."

Lius Worte scheinen die allgemeine Stimmung im Internet widerzuspiegeln, und viele andere berühmte Stimmen ergänzen die Menge. Es ist unwahrscheinlich, dass die Oscars ihre Entscheidung rückgängig machen werden, denn vor allem in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" gibt es bereits viele verdiente Frauen. Es scheint eine Schande für Gerwig zu sein, dass er nicht für die beste Regie nominiert wurde, da der Film für den besten Film nominiert ist, aber 2023 war ein starkes Jahr für Filme wie für Spiele.