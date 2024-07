Ein anderer Bauunternehmer gründet eine Gewerkschaft

HQ

Es war eine Woche der Solidarität in der Spieleindustrie. Vor fünf Tagen haben mehr als 200 Entwickler von Bethesda Game Studios die erste amerikanische Gewerkschaft gegründet (was bedeutet, dass verschiedene Positionen und Funktionen in ein und derselben Gewerkschaft zusammengefasst sind). Gestern folgte ein anderer Microsoft-eigener Entwickler diesem Beispiel.

Laut The Verge haben mittlerweile mehr als 500 Mitarbeiter aus dem World of Warcraft -Team von Blizzard die World of Warcraft GameMakers Guild gegründet, erneut in Zusammenarbeit mit dem Dachverband CWC (Communication Workers of America ). Wie die Bethesda-Gewerkschaft wird auch diese breit gefächert sein und alle vertreten, von Designern, Ingenieuren und Künstlern bis hin zu Produzenten.

The Verge sprach mit Kathryn Friesen, einer Quest-Designerin auf World of Warcraft, die sagte:

"Wenn man mit den Leuten spricht, merkt man, wie sehr sie sich umeinander und ihre Arbeit im Spiel kümmern. Ich denke, dass das der Grund [für die gewerkschaftliche Organisierung] ist, der Wunsch, zusammenzustehen, um für das Recht auf Kollektivverhandlungen am Tisch zu kämpfen."

Hier in der Redaktion sind wir große Gewerkschaftsfanboys, daher können wir den Entwicklern von Bethesda und Blizzard nur gratulieren. Möge es sich wie ein Lauffeuer über die gesamte Branche ausbreiten.