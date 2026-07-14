Ein amerikanischer Seismolog, der seit zwei Jahren in China festgehalten wurde, sieht sich wegen Spionagevorwürfen vor Gericht

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Seit mehr als zwei Jahren wird Youlin Chen, ein amerikanischer Seismolog chinesischer Abstammung, von der Regierung der Volksrepublik festgehalten. Dies ist der einzige Fall, in dem ein US-Bürger von den Vereinigten Staaten als von China zu Unrecht festgehalten wurde. Seine Frau Yufang Rong kämpft während dieser Zeit für seine Freilassung und appelliert sogar an Außenminister Marco Rubio und Präsident Donald Trump, der derzeit eine enge Beziehung zu seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping pflegt. Allerdings gibt es in dieser Hinsicht immer noch keine Fortschritte.

In einem Interview mit Reuters äußerte Rong Besorgnis, dass Peking bereits vor Gericht gegen Chen beschlossen habe, ihn der Spionage schuldig zu sprechen – eine Straftat, die in China mit lebenslanger Haft oder sogar der Todesstrafe für besonders schwerwiegende Fälle nach sich ziehen kann. Sie deutet außerdem an, dass China möglicherweise versucht, das Wissen und die Expertise ihres Mannes zu nutzen, um sein System zur Verschleierung von Atomtests zu verbessern. Im Jahr 2020 warf Washington Peking vor, einen unterirdischen Atomtest durchzuführen und versucht zu haben, diesen zu vertuschen. China, das wie die Vereinigten Staaten den Umfassenden Vertrag über das Verbot von Nukleartests von 1996 unterzeichnet, aber nicht ratifiziert hat, bestreitet, den Test durchgeführt zu haben.

Dr. Chens Fall bleibt einer der schwierigsten Streitpunkte in der zunehmend freundschaftlichen Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und China, doch weder die Familie des Inhaftierten noch Menschenrechtsorganisationen glauben, dass der Fall bald gelöst wird.