Ein alter Favorit kehrt nächste Woche zu PlayStation Plus Extra/Premium zurück

HQ

Die PlayStation Plus-Spielkatalog-Titel wurden für nächsten Dienstag, den 19. Mai, vorgestellt, und neben einigen neuen Spielen kehrt ein alter Favorit zurück, der schon lange vom Dienst verschwunden war. Red Dead Redemption 2 kehrt zu PS Plus Extra und Premium zurück und lässt uns in Rockstars Version des Wilden Westens einsteigen, kurz bevor sie uns mit Grand Theft Auto VI ein weiteres modernes Spiel präsentieren.

Natürlich wird nicht nur Red Dead Redemption 2 zum Dienst hinzugefügt, und im neuesten PlayStation-Blogbeitrag sehen wir, dass wir auch Star Wars Outlaws, Bramble: The Mountain King, The Thaumaturge, Flintlock: The Siege of Dawn, Broken Sword - Shadows of the Templar: Reforged und Enotria: The Last Song im PS Plus Extra Katalog erhalten. Premium-Abonnenten erhalten Zugang zu all diesen Spielen und zum originalen Time Crisis als Teil des PlayStation Classics-Katalogs.

Ein paar Soulslikes, viele AA-Spiele der letzten Jahre und einige größere Hits, die als Haupt-Blockbuster-Titel dienen. Kein schlechter Gewinn für PS Plus-Abonnenten, und sie können ab dem 19. Mai in Ruhe in die gesamte Auswahl eintauchen.