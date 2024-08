Ein Abschlusslauf von Silent Hill 2 Remake dauert mehr als 20 Stunden

HQ

Silent Hill 2 Remake ist nicht mehr allzu weit von seiner endgültigen Veröffentlichung Anfang Oktober entfernt, und es scheint, als ob die Spieler, wenn sie das Spiel endlich ausprobieren können, es fleischiger sein wird als die meisten Spiele seines Genres.

Der Creative Director des Projekts, Mateusz Lenart, hat auf X über die Länge des Spiels gepostet, und es scheint viel länger zu sein als ein durchschnittliches Survival-Horror-Erlebnis, das meist weniger als 10 Stunden Spielzeit hat.

Wie Lenart verraten hat, können Sie mindestens das Doppelte erwarten, wenn Sie ein Vervollständiger sein und in jeden Winkel schauen wollen.

"Wenn Sie Ihre Zeit damit verbringen möchten, nach allem zu suchen, was wir in das Spiel gesteckt haben, und nach Dingen, die wir für Sie versteckt haben, werden Sie mit Sicherheit 👀 mehr als 20 Stunden brauchen! Ich werde das neue Spiel Plus und natürlich alle Enden nicht anpreisen. Ich bin gespannt, wie schnell du sie alle bekommst."

Er schätzt, dass es ein paar Stunden weniger sind als das für einen regulären Spieldurchgang. Das Spiel erscheint am 8. Oktober, und ihr könnt unsere Vorschau hier lesen.