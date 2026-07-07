Ein abendfüllender Anthologiefilm basierend auf der SCP Foundation ist in Arbeit

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Seit 2008 ist die SCP Foundation einer der wichtigsten Orte für kollaborative, Internet-Horrorgeschichten. Die Teilnehmer bündeln alle möglichen fiktiven Kreaturen, Schrecken und beunruhigenden Themen in einem Universum, in dem eine mysteriöse Organisation versucht, die Menschheit vor diesen unbekannten Bedrohungen zu schützen, einzudämmen und zu schützen. Nun erhält die SCP Foundation ihre erste abendfüllende Adaption durch die Anthologie-Horrorserie V/H/S.

Wie von Variety berichtet, folgt V/H/S: SCP demselben Muster wie die anderen V/H/S-Filme, nämlich dass er sich auf eine Anthologie konzentriert, die über Found-Footage-Videos gezeigt wird. V/H/S: SCP wird als Videomaterial dargestellt, das von der geheimen SCP-Organisation gesammelt wurde. Die Geschichten konzentrieren sich auf verschiedene Entitäten, Ereignisse und Objekte.

"Das Horror-Genre bleibt ein bemerkenswerter Startpunkt für neue Talente, um originelle Kreationen zu teilen, und das riesige SCP-Universum hat eine wichtige Brutstätte für diese Kreativität geboten. Zusammen mit Image Nation Studios bekräftigt dieses nächste Projekt unser gemeinsames Engagement, neue und unerwartete Bereiche nach Geschichten zu suchen. Wir können es kaum erwarten, die V/H/S-Reihe mit neuen, frischen und furchteinflößenden Geschichten zu erweitern, die die Zuschauer immer wieder zurückkehren werden", sagte Spooky Pictures-Mitbegründer Steven Schneider. Spooky Pictures produziert den Film gemeinsam mit Image Nation Studios.

Mit vielen ikonischen, furchteinflößenden Gestalten zur Auswahl müssen wir sehen, wer es aus den hunderten und aberhunderten Einträgen der SCP Foundation für den Film schafft. Angesichts des Erfolgs von Backrooms in diesem Jahr sind wir sicher, dass Indie-Horror-Fans dieses Spiel im Auge behalten werden.