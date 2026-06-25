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Kenzo Kies, ein 21-jähriger Fußballer des Ligue-2-Teams En Avant Guingamp, starb am Mittwoch, nachdem er in der Rhône bei Lyon ertrunken war. Er und drei Freunde wurden am Montag in einem Schwimmbereich aus dem Fluss gerettet. Drei waren in stabilem Zustand, aber Kies ertrank, und als er aus dem Wasser gezogen wurde, erlitt er einen Hirntod und starb später im Krankenhaus.

Die vier Freunde beschlossen, während der Hitzewelle in Frankreich zu schwimmen, wobei die Temperaturen in Lyon auf 38 °C stiegen. Seit Beginn der Hitzewelle haben seit Beginn der Hitzewelle letzten Donnerstag 40 Menschen ihr Leben verloren, sagte Premierminister Sébastien Lecornu.

Kies spielte für Guingamp, ein Ligue-2-Team in der französischen Bretagne. Er wurde 2005 in Lyon geboren und spielte zwischen 2018 und 2025 für die Jugendakademie Olympique Lyonnais, AS Saint-Priest und zuletzt für die U-14-Klasse AS Saint-Étienne. Saint-Étienne beschrieb ihn als "einen talentierten Spieler und einen diskreten jungen Mann, der von allen geschätzt wird". Das Team wird Kies zu Beginn der nächsten Saison im Geoffroy-Guichard-Stadion Tribut zollen.