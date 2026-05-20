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Louey Ben Farhat, ein junger tunesischer Spieler tunesischer Eltern, aber in Deutschland geboren, der zu einem der Stars des Bundesliga-2-Teams Karlsruhe geworden ist, wurde scheinbar verboten, mit Tunesien an der Weltmeisterschaft teilzunehmen... von seinem Vater. Als Trainer Sabri Lamouchi am Freitag die Liste bekannt gab, waren viele überrascht über das Fehlen des 19-jährigen Stürmers, der trotz seines Alters bereits zuvor für die Nationalmannschaft nominiert wurde und als aufstrebender Stern im deutschen Fußball gilt.

Es stellte sich heraus, dass Lamouchi mit Ben Farhats Vater gesprochen und ihm befohlen hatte, seinen Sohn nicht anzurufen. "Ich habe heute Morgen einen Anruf von Louey Ben Farhats Vater erhalten. Er sagte, es sei zu früh, ihn auszuwählen, und lehnte ab. Ich war schockiert. Ich rief Louey an, er ging nicht ran. Ich habe seinen Vater zurückgerufen, er ging auch nicht ran", sagte der Trainer.

"Es ist ein Mangel an Respekt. Dieser Fall ist abgeschlossen. Wenn wir keinen Respekt vor diesem Trikot, vor dieser Flagge haben, verdienen wir es nicht, für Tunesien zu spielen."

Dieser Fall ist in Tunesien umstritten, da man nicht glauben kann, dass einem jungen Spieler eine solche Chance verwehrt wurde... und einige vermuten, dass der wahre Grund darin liegt, dass die Eltern oder Spieler hoffen, dass Louey Ben Farhat in Zukunft deutsch genannt wird, wegen seiner doppelten Staatsbürgerschaft.