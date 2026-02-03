Eilmeldung: Die französische Cyberkriminalitätseinheit ist in Musks X-Büro in Paris eingedrungen und durchsucht sie

HQ

Französische Staatsanwälte teilten am Dienstag mit, dass Cyberkriminalitätsermittler die Pariser Büros von Elon Musks Social-Media-Plattform X betreten und durchsuchen, im Rahmen einer im Januar 2025 eingeleiteten Untersuchung. Die Operation wird von der Cyberkriminalitätseinheit der Pariser Staatsanwaltschaft geleitet, unterstützt von französischen Polizeispezialisten und Europol.

Die Untersuchung wurde eingeleitet, nachdem ein Abgeordneter behauptet hatte, dass voreingenommene Algorithmen auf X die Funktion eines automatisierten Datenverarbeitungssystems verzerrt haben könnten. Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Untersuchung beziehe sich darauf, ob die Systeme der Plattform unangemessen beeinflusst haben, wie Informationen behandelt oder den Nutzern präsentiert werden. X äußerte sich nicht sofort zu den Suchanfragen.

In einer separaten Stellungnahme kündigte die Pariser Staatsanwaltschaft an, dass sie X nicht mehr zur Kommunikation verwenden werde, sondern stattdessen auf LinkedIn und Instagram umsteigen werde:

"Eine Durchsuchung in den französischen Räumlichkeiten von X wird von der Cyberkriminalitätseinheit der Pariser Staatsanwaltschaft zusammen mit @CyberGEND und @Europol im Rahmen der im Januar 2025 eingeleiteten Untersuchung durchgeführt. Die Pariser Staatsanwaltschaft verlässt X. Finden Sie uns auf LinkedIn und Instagram."