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Dienstag, der 19. Mai 2026, wird von den 'Gunners' als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem Arsenal seinen ersten Meistertitel seit 22 Jahren gewann. Das geschah dank Bournemouth, die gegen Manchester City 1:1 unentschieden spielten. Eli Junior Kroupi traf für Bournemouth, doch Haaland traf in der 94. Minute.

Für zwei Minuten hatte Manchester City einige Chancen, das Spiel zu drehen und am Sonntag immer noch um den Meistertitel zu streben, doch das reichte nicht. Pep Guardiola wird Manchester City ohne siebten Meistertitel (in zehn Jahren) zurücklassen, aber das Team hat den FA Cup und den EFL Cup gewonnen.

Das Ergebnis reicht aus, damit Arsenal die Liga gewinnt. Mit einem verbleibenden Spieltag hat Arsenal 82 Punkte, während Manchester City mit 78 Punkten steht. Es ist ihr erster Meistertitel seit den "Unbesiegbaren" in der Saison 2003/04 und der erste große Titel seit dem FA Cup 2020. Und nächste Woche haben sie das Champions-League-Finale...

Bournemouth sichert sich für die nächste Saison den Europa-League-Platz – ihr bestes Ligaergebnis aller Zeiten

Trotz eines Gegentors in letzter Minute trugen sie dennoch zu einem historischen Ligaergebnis für Bournemouth bei. Sie können sich nicht über die Premier League für die Champions League qualifizieren (Liverpool sicherte sich den fünften Platz), aber sie werden nächste Saison in der Europa League spielen (und möglicherweise sogar in der Champions League, falls Aston Villa morgen die Europa League gewinnt und diesen Champions-League-Platz verliert).

Wie dem auch sei, Bournemouth beendete die Ligasaison mit dem Einzug nach ihrem Allzeitpunkterekord (vom letzten Jahr) von 56 und könnte sich noch verbessern sowie den besten sechsten Platz aller Zeiten erreichen.