Eiichiro Oda wird ernst und lässt sich voll und ganz auf die Netflix-Serie One Piece ein

Die Manganime-Welt hält den Atem an, wenn eine Live-Action-Adaption einer Zeichentrickserie angekündigt wird. Beispiele wie Dragon Ball Evolution, Death Note oder auch Ghost in the Shell (mit Scarlett Johansson als Major Kusanagi) sind Beispiele für die Schwierigkeit, sich nicht nur von Papier oder Anime an Fleisch und Blut anzupassen, sondern auch die eigenen Codes des Mediums zu verstehen, die sich in den letzten 70 Jahren entwickelt haben.

Das Epizentrum der aktuellen Ängste dreht sich um eines der bekanntesten Franchises der Geschichte: One Piece. Die Netflix-Adaption hat die Fans auch seit der Ankündigung des Castings nicht überzeugt, und auch das Werbeplakat stand im Mittelpunkt der Kontroverse (alles wegen Ruffys Schuhen!). Es war klar, dass Netflix, wenn es ein solides, erfolgreiches Produkt schaffen will, diese riesige Fangemeinde zufriedenstellen muss, also hat es sich an die einzige Person gewandt, die Autorität über alles hat: One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda.

"Selbst wenn man die Charaktere versteht, ist klar, dass wir aus verschiedenen Kulturen kommen."

Oda-sama hat die Sache selbst in die Hand genommen und eine Erklärung in seiner eigenen Handschrift abgegeben, in der er mitteilt, dass er voll in den Produktionsprozess der Serie involviert ist, die höchstwahrscheinlich nicht im Jahr 2023 veröffentlicht wird, wie die Worte des Mangakas verstanden werden.

"Netflix hat eine Menge Ressourcen in die Produktion gesteckt. Es wurde angekündigt, dass die Serie im Jahr 2023 veröffentlicht wird, aber mir wurde versprochen, dass sie erst gemacht wird, wenn ich zufrieden bin."

Er räumt auch ein, dass das Gewicht des Alters ein Problem für die Verbreitung seiner Arbeit (und auch für den Abschluss der ursprünglichen Geschichte) darstellt, aber dass die Serie kurz vor dem Abschluss der Produktion steht.

"Wir sind am Ende des Prozesses, kurz vor der Fertigstellung der acht Episoden, und wir werden sehr bald die Segel setzen!"