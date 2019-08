Eigenes Gameplay von Outer Worlds

You watching Werbung

Rollenspiel-Fans aufgepasst, wir haben neue Eindrücke von kommenden Obsidian-Abenteuer The Outer Worlds am Start. Der Titel erscheint am 25. Oktober auf PC, PS4, Xbox One und neuerdings auch für Nintendo Switch, es wurde also höchste Zeit, uns einen eigenen Eindruck einzuholen. Der Entwickler lud uns zu einem Vorschau-Event nach München ein und wir haben die Chance ergriffen und für euch reingespielt. Natürlich gibt es auch eine ordentliche Portion Gameplay, damit ihr Sams Gedanken besser folgen könnt. In den folgenden Clips bekommt ihr Eindrücke zu den Quests, dem Kampfsystem, unseren Gefährten und einiges mehr. Habt ihr Bock auf The Outer Worlds?

