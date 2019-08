Eigenes Gameplay von Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020

2020 erleben wir die nächsten Olympischen Spiele und deshalb zieht es zuletzt auch Mario und Sonic wieder regelmäßiger auf den Sportplatz, die beiden müssen schließlich in Form kommen, da Ende des Jahres ein neues Sportspiel mit den beiden Maskottchen ansteht. Der Tradition folgend hat Sega zusammen mit Nintendo einen weiteren Ableger ihrer Mario-&-Sonic-IP entwickelt, das viele Disziplinen der Olympischen Spiele feiert. Wir konnten das Switch-Game kürzlich anspielen und bereiten eine Vorschau vor, wollten euch zum Wochenende aber schon einmal in unsere beiden Gameplay-Clips blicken lassen. Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 erscheint im November exklusiv auf der Nintendo Switch.

You watching Werben