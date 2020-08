Eigener Charakter, Entscheidungen und Dialoge führen in Call of Duty: Black Ops Cold War

You're watching Werben

Das Warten auf die Enthüllung hat viel länger als gewöhnlich gedauert, denn auch für Call of Duty ist es ein ungewöhnliches Jahr. Activision hat uns gerade Call of Duty: Black Ops Cold War vorgestellt, das neue Spiel von Treyarch und Raven Software. Der Titel ist eine direkte Fortsetzung vom ersten Black Ops und spielt zum Ende des Kalten Krieges in den Achtzigerjahren.

Das Durchsickern vom Setting, der Geschichte, der beteiligten Charaktere und den Orten war wahr, wie Gamereactor in einer von den Entwicklern angebotenen Online-Präsentation erfahren hat. Bei dieser Gelegenheit wurden wir darüber informiert, dass der Spieler im Story-Modus eine aktivere Rolle einnehmen wird. Wir werden einen eigenen Soldaten erstellen, zwischen verschiedenen Dialogoptionen wählen und den Ausgang der Geschichte mit wenigen Entscheidungen beeinflussen können.

Unsere ersten Eindrücken zur Story-Kampagne von Call of Duty: Black Ops Cold War bekommt ihr ab sofort in diesem Artikel. Das Spiel startet am 13. November auf PS4, Xbox One, PC und, falls bis dahin bereits veröffentlicht, auch auf Xbox Series X und Playstation 5.