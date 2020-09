Eigene Themenwelten in Crossout bauen

Livestream-Zuschauern sollte Targem Games und Gaijin Entertainment's Crossout bereits ein Begriff sein. Heute kehren wir erneut zurück ans Steuer und stürzen uns in das...

Gajin Entertainment kündigte ihre Weihnachtspläne für das Free-to-Play Fahrzeug-Action-MMO Crossout an. Das neuste Update, Snowstorm 0.8.4 wird eine neue PvE-Mission...

Heute im GR-Livestream: Crossout auf der PS4

am 11. Juli 2017 um 13:51 NEWS. Von Stefan Briesenick

Crossout ist Targem Games' and Gaijin Entertainments neues postapokalyptisches Action-Rennspiel, in denen sich die Spieler in selbstgebauten Karren ordentlich Explosionen...