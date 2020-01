Eigene Kritik zum hammerharten VR-Kracher The Walking Dead: Saints & Sinners

Skybound Entertainment und Skydance Interactive haben uns daran erinnert, dass The Walking Dead: Saints & Sinners ab sofort für Oculus Rift, Rift S, Quest (vorerst nur mit Link-Kabel, das soll aber im Laufe des Jahres wegfallen) und HTC Vive erhältlich ist. Unser VR-Experte Kalle hat sich das Game selbstverständlich für euch angeschaut und einen sehr runden Review-Text abgeliefert, der euch einen ordentlichen Eindruck vom Spiel vermitteln müsste.

Dialogoptionen, seichte, moralische Entscheidungen, Crafting und jede Menge brutaler Action, die bis an die Grenzen des guten Geschmacks reichen, erwarten euch in diesem Spiel. Wir wollen hier nicht die Jugendschützer spielen, aber dank der Immersion und nicht zuletzt aufgrund des physikbasierten Gameplay-Schwerpunkts fühlt sich das Töten der virtuellen Zombies in The Walking Dead: Saints & Sinners beinahe unangenehm realistisch an. Ein paar weitere Kritikpunkte gibt es natürlich, doch für etwas über 30 Euro ist das ein faires Paket, das uns sehr positiv stimmt. Unten folgen die neuesten Medien-Assets.

You watching Werben