Eigene Eindrücke zum neuen Fire Emblem: Three Houses

Unser britischer Kollege Kieran spielt gerade das neue Fire Emblem: Three Houses im Gamereactor-Livestream, bis ca. 18:00 Uhr ist er damit noch beschäftigt. Wir konnten uns das Spiel in den vergangenen drei Wochen ausgiebig anschauen und dürfen euch unsere Eindrücke ab sofort mitteilen.

Was wir von Three Houses halten und ob die Geschichte auch in der zweiten Spielhälfte fesseln kann, erfahrt ihr jetzt aber nicht nur in Textform, sondern auch in unserer Videokritik. Einige technische Schnitzer sind dem Entwickler beim Übergang auf der Switch zwar geschehen, im Angesicht der Gesamtleistung fallen die aber nicht so stark ins Gewicht. Fans von Nintendos Strategiespielreihe können also getrost aufatmen und sich morgen auf ein fantastisches Abenteuer freuen, das euch viele Stunden lang in seinen Bann ziehen wird.