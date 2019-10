Eigene Eindrücke und Videokritik zur Pixelopus-Abenteuerkunst Concrete Genie

Morgen erscheint das bunte Adventure Concrete Genie vom kalifornischen Sony-Entwickler Pixelopus. Das Game hat sich Anne in der letzten Woche für euch angesehen und wie gewohnt ein paar schöne Eindrücke verfasst. Selbstverständlich hat sich ihre Reise mit einigen Screenshots aufgezeichnet, aufgenommen und gespielt wurde dabei auf der Standard-PS4.

Anne ist mit dem Spiel trotz einiger Ecken und Kanten sehr zufrieden, da sie Spaß am kreativen Gestalten der Spielwelt und der eigenen Genies hatte. Unserem englischen Tester Sam stieß das nach einer Weile negativ auf, weil er das Gefühl bekam, eine Checkliste abzuarbeiten und sich innerhalb dieser Vorgaben nur unzureichend entfalten zu können. Seine Meinung ist in unserem gesamten Netzwerk auch deutlich negativer geprägt, eine Zusammenfassung davon bekommt ihr in unserer Videokritik. Wer sich Concrete Genie jedoch mit kindlicher Neugier nähert und keine imposanten Gameplay-Szenarien erwartet, der kann mit dem malerischen Abenteuer von Ash und seinen Genies trotzdem einigen Spaß haben.