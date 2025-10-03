Eiffelturm wird inmitten landesweiter Streiks geschlossen

HQ

Der Eiffelturm blieb am Donnerstag geschlossen, als Frankreich mit einer weiteren Welle landesweiter Streiks konfrontiert war, bei denen in Hunderten von Städten Demonstrationen ausbrachen. Arbeiter, Rentner und Studenten marschierten durch Paris und darüber hinaus und brachten ihre Frustration über Sparmaßnahmen und das Einfrieren der Sozialhilfe zum Ausdruck, während Gewerkschaftsführer den neuen Premierminister drängen, die Haushaltsvorschläge zu überdenken und auf höhere Beiträge der Reichen zu drängen. Die Behörden bezeichneten die Proteste als klares Signal für die wachsende Wut der Öffentlichkeit in einer Zeit politischer Unsicherheit und Haushaltsberatungen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!