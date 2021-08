Eidos Montreal spricht über das Charakter-Design von Marvel's Guardians of the Galaxy

HQ

Es ist klar, dass Square Enix es sich entweder nicht leisten kann oder nicht will, dass die Charaktere in Marvel's Avengers und Marvel's Guardians of the Galaxy wie die Schauspieler im MCU aussehen. Für die Entwickler der jeweiligen Spiele stellt das eine zusätzliche Herausforderung dar, denn Crystal Dynamics musste nicht zuletzt auch aufgrund des Erscheinungsbilds der Persönlichkeiten in Marvel's Avengers viel Kritik einstecken. Daher ist es klug von Eidos-Montréal, dass sie nun direkt erklären, warum die Crew der intergalaktischen Taugenichtse im kommenden Marvel-Spiel so aussieht, wie sie es eben tut.

Bruno Gauthier-Leblanc, der Art Director des Spiels, ist vor die Kamera getreten, um ausführlich über die Gestaltung und die Outfits von Star-Lord, Drax, Gamora, Rocket und Groot zu sprechen. Er verrät dabei, dass die aktuellen Charakter-Designs viele Elemente der bekannten Hintergrundgeschichten aus den Comics einbeziehen und dass etwaige Änderungen unter anderem vorgenommen wurden, um das Gameplay zu berücksichtigen, das Eidos Montreal geschaffen hat.