Eidos Montreal hat für 2026 noch ein AAA-Projekt in Arbeit

Das Studio hinter der Deus Ex-Reihe und Marvels Guardians of the Galaxy, Eidos Montreal, hatte einige schwierige Jahre hinter sich, mit einigen Entlassungen, der Absetzung eines großen Deus Ex-Spiels und mehr.

Trotz all dem hat das Studio Berichten zufolge ein großes Projekt in Arbeit, das bereits nächstes Jahr erscheinen soll. Das Team hinter Shadow of the Tomb Raider arbeitet an einem Open-World-Action-Abenteuer, aber genau was es ist, ist unbekannt.

Es hat wahrscheinlich nichts mit Tomb Raider zu tun, nachdem bekannt wurde, dass zwei Projekte von Crystal Dynamics und Flying Wild Hog in Arbeit sind. Was denkst du, ist es? In der neuesten Ausgabe des Insider Gaming-Podcasts sagt Tom Henderson Folgendes:

"Sie arbeiten intern an einem ziemlich großen Projekt. Ich werde den Namen nicht erwähnen, aber im Grunde ist dieses große Projekt ein Open-World-Action-Adventure-Third-Person-Spiel, das vom selben Team entwickelt wird, das auch Shadow of the Tomb Raider gemacht hat, und es befindet sich seit 2019 in Entwicklung. Es hat viele Veränderungen durchgemacht. Dieses Spiel befindet sich seit sechs Jahren in Entwicklung und heißt intern P11. Die Entlassungen hängen speziell mit diesem Projekt zusammen, weil sie jetzt beginnen, die Mitarbeiterzahl zu reduzieren. Die Konzeptionierung und alle Systeme und all das sind abgeschlossen, sie bereiten sich auf die Beta vor, und das Spiel soll nächstes Jahr erscheinen. Das reduziert also die Mitarbeiterzahl dieses Projekts."