Eidos-Montréal arbeitet an Fable mit Playground Games

Vor fast zwei Jahren enthüllte der Bloomberg-Journalist Jason Schreier, dass das ehemalige Square Enix-eigene Eidos-Montréal (Marvel's Guardians of the Galaxy) mit der Entwicklung eines neuen Deus Ex begonnen hatte, nur kurz bevor es von Embrace gekauft wurde.

Leider hielt diese Freude nicht lange an, denn Anfang 2024 gab Schreier bekannt, dass das Spiel abgesetzt und alle, die daran arbeiteten, aufgrund des Kostensenkungsprogramms von Embrace gefeuert wurden, insgesamt 97 Personen.

Aber das Eidos-Montréal-Studio gibt es immer noch, und jetzt wissen wir, woran sie gerade arbeiten. Via X teilen sie uns mit, dass sie - genau wie ihr Schwesterstudio Crystal Dynamics - mit Xbox Game Studios zusammenarbeiten:

"Wir freuen uns sehr, die Entwicklung von @Fable! Es war ein Riesenspaß, mit dem talentierten Team von @WeArePlayground zusammenzuarbeiten, um ein unvergessliches Abenteuer zu schaffen."

Wir wissen seit mehreren Jahren, dass Crystal Dynamics mit The Initiative am kommenden Perfect Dark arbeitet, das wie Fable während des Xbox Games Showcase am Sonntagabend gezeigt wurde.

Fable soll 2025 in die Kinos kommen, und hoffentlich wird die zusätzliche Manpower von Eidos-Montréal dafür sorgen, dass es wie geplant veröffentlicht wird und die Qualität liefert, die die Fans erwarten und verdienen. Den brandneuen Trailer könnt ihr euch hier ansehen.