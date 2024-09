Eichhörnchen übernehmen Zug in Großbritannien und weigern sich zu gehen

HQ

Diese Woche fand eine Eichhörnchenrevolution statt, als eine wütende Gruppe von Nagetieren in einen Zug zur Hauptverkehrszeit in Richtung Gatwick stieg. Diese Eichhörnchen meinten es ernst und waren so aggressiv, dass sie die Passagiere zwangen, in andere Waggons des Zuges zu flüchten.

Das Personal des Zuges versuchte, die Eichhörnchen zu bekämpfen, aber ohne Erfolg. Zuerst probierten sie Snacks, bevor sie versuchten, die Nagetiere mit einem Besen wegzufegen, aber die Eichhörnchen blieben an Ort und Stelle, was dazu führte, dass der Service abgesagt wurde.

"Wir können bestätigen, dass die Fahrt 0854 von Reading nach Gatwick in Redhill beendet wurde, nachdem ein paar Eichhörnchen in Gomshall ohne Fahrkarten in den Zug eingestiegen waren und damit gegen die Eisenbahnvorschriften verstoßen hatten", sagte ein Sprecher von Great Western Rail (via Sky News). "Wir haben versucht, sie in Redhill zu entfernen, aber einer weigerte sich zu gehen und wurde nach Reading zurückgebracht, um diesem verrückten Schwanz ein Ende zu bereiten."

Was für ein Land, wo ein paar Eichhörnchen einen ganzen Zug zum Stillstand bringen können.

Werbung: