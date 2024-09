Eichhörnchen-Showdown auf der Gamescom 2024: Squirreled Away vs. Eichhörnchen mit Waffe

HQ

Wir haben bereits über den Herdeneffekt gesprochen, der bei solchen Veranstaltungen auftritt (den wir uns erlaubt haben, als "Zombie-Syndrom" zu bezeichnen). In der geschäftigen Umgebung der Gamescom 2024, inmitten von actiongeladenen Titeln und schillernder Grafik, kann ein kleineres Spiel auf den ersten Blick leicht unbemerkt bleiben. Instinktiv steuern dich deine Beine zu den überfülltesten Ständen, und wie ein hirnloser Zombie auf der Suche nach Fleisch wirst du von all dem Trubel angezogen.

Aber wir haben dieses Sprichwort in Spanien... "Wo man es am wenigsten erwartet, springt der Hase" (was bedeutet, dass Überraschungen oft von den unerwartetsten Orten kommen). In diesen ereignisreichen Tagen hatten wir das Glück, über ein paar Hasen zu stolpern. Nur waren es diesmal keine wirklichen Hasen, sondern Eichhörnchen. Und sie waren ziemlich unterschiedlich voneinander...

Squirrel with a Gun ist die Art von Spiel, die mit ihrer absurden Prämisse und ihrem wilden Humor sofort Aufmerksamkeit erregt. Das gilt umso mehr bei Veranstaltungen wie der Gamescom, bei denen deine Beine dich instinktiv zu dieser unerbittlichen Action tragen. Es ist das Spiel, über das alle reden – ein Eichhörnchen mit einer Waffe, das in einer ruhigen Nachbarschaft Chaos anrichtet, während es goldene Eicheln stiehlt und gegen Regierungsbeamte kämpft. Es ist leicht zu verstehen, warum viele Gamescom-Besucher von diesem Stand angezogen wurden, denn er hat alles, was einen Titel bei einer so vollgepackten Veranstaltung auszeichnet: Action, Humor und einen Hauch von Wahnsinn.

In Bezug auf das Gameplay präsentiert sich Squirrel with a Gun als Sandbox, in der du nach Belieben erkunden und Chaos verursachen kannst. Das bis an die Zähne bewaffnete Eichhörnchen benutzt eine Vielzahl von Waffen, darunter Pistolen, Gewehre und Raketenwerfer, um Panik unter Fußgängern und Sicherheitsbeamten zu verbreiten. Das Spiel ermöglicht die Verwendung des Waffenrückstoßes als Mobilitätswerkzeug, wodurch das Eichhörnchen Stunts ausführen und Plattformen erreichen kann.

Der Humor in Squirrel with a Gun ist eine klare Anspielung auf Spiele wie Goat Simulator, bei denen das Ziel im Wesentlichen darin besteht, so viel Chaos wie möglich zu verursachen und dabei lächerliche Szenarien zu genießen. Sobald der Witz jedoch dünn wird, verliert das Spiel seinen Charme. Die Feinde, meist Regierungsagenten, bieten wenig Herausforderung, und die Kampfmechaniken, obwohl sie anfangs aufregend sind, wiederholen sich mit der Zeit. Der absurde Reiz der frühen Morgenstunden verblasst schnell, und obwohl das Spiel ein paar Lacher liefert, werden die Dauer und der Mangel an Abwechslung allmählich zu Nachteilen.

Trotzdem hat Squirrel with a Gun herausragende Momente, wie Bosskämpfe und spezielle Animationen, in denen das Eichhörnchen spektakuläre Bewegungen ausführt, die an John Wick erinnern, der in den Hintern tritt. Diese Momente sind jedoch ziemlich ähnlich und wiederholen sich und schaffen es nicht, das Spiel durchgehend aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus wirken sich technische Probleme wie Einfrieren des Bildschirms und Störungen negativ auf das Erlebnis aus und sorgen für Frustration in einem Konzept, das bereits stark auf flüssige Leistung angewiesen ist. All dies macht es zu einem großartigen Spiel für die ersten Stunden (oder den ersten Eindruck), aber dieser Charme lässt mit der Zeit schnell nach.

Am anderen Ende des Spektrums befindet sich Squirreled Away, ein viel ruhigeres und einladenderes Angebot. Es ist kein Spiel mit auffälligen Funktionen oder ultrarealistischer Grafik. Auf den ersten Blick mag es unbemerkt bleiben. Es ist das komplette Gegenteil von Squirrel with a Gun. Hier gibt es keine Waffen oder Regierungsagenten, die dich verfolgen, sondern nur einen Stadtpark voller Möglichkeiten zum Erkunden, Sammeln und Erschaffen. Von Anfang an hüllt dich das Spiel in eine ruhige Atmosphäre ein, mit einem handgezeichneten Kunststil, der die Nostalgie von Kinderbüchern heraufbeschwört. Statt Chaos und Zerstörung lädt Squirreled Away dazu ein, sich zu entspannen und das einfache Leben eines Eichhörnchens zu genießen.

In diesem Titel geht es darum, Materialien zu sammeln, um ein Baumhaus zu bauen, während du mit anderen Tieren im Park interagierst. Im Gegensatz zur sinnlosen Gewalt seines Konkurrenten (sozusagen) setzt Squirreled Away auf Kreativität und Zusammenarbeit. Die Missionen sind zwar einfach, aber voller kleiner Momente des Einfallsreichtums, wie z. B. der Versuch, der Entdeckung durch einen Hund zu entgehen, um eine Mission abzuschließen (oder Stinkbomben zu werfen, wenn der Hund dich entdeckt) und anderen Tieren bei ihren eigenen Problemen zu helfen. Es gibt keine Menschen, die versuchen, dich zu jagen, oder Situationen, in denen es um Leben und Tod geht (außer gelegentlichen Hunden oder anderen Tieren, die dich fressen wollen); Alles ist so konzipiert, dass Sie sich Zeit nehmen und das Erkunden und Bauen genießen können.

Das Herzstück des Spiels liegt in seiner Fähigkeit, jede kleine Aufgabe lohnend zu gestalten. Auf Bäume zu klettern, zwischen Ästen zu springen und neue Geheimnisse im Park zu entdecken, ist ein Erlebnis, das zwar entspannend, aber nie eintönig ist. Das Gefühl, mit den Materialien, die man findet, sein eigenes Versteck zu bauen, gibt einem ein ständiges Gefühl des Fortschritts, und die kleinen Details und interaktiven Tiere der Welt verleihen der Welt eine emotionale Tiefe, die überraschenderweise einprägsamer ist als jede Actionszene in Squirrel with a Gun.

Die Schönheit von Squirreled Away liegt in seiner Fähigkeit, Frieden und Ruhe zu vermitteln. Die sanfte Musik und die sorgfältig gestalteten Landschaften laden zum Nachdenken und langsamen Genießen ein und bieten eine Pause inmitten des Trubels an Titeln, die normalerweise Veranstaltungen wie die Gamescom (und im Allgemeinen) dominieren. Während andere Spiele darauf abzielen, mit ultrarealistischer Grafik und komplexer Mechanik zu beeindrucken, erinnert Squirreled Away die Spieler daran, dass weniger manchmal mehr ist.

Auf den ersten Blick scheint Squirrel with a Gun in diesem Matchup die Oberhand zu haben. Seine lustige und absurde Prämisse, zusammen mit dem Versprechen von Chaos und Zerstörung, machen es zu einer auffälligen Wahl für Sandbox-Spiele-Enthusiasten. Nachdem man jedoch Zeit mit beiden Spielen verbracht hat, ist klar, dass der Witz des bewaffneten Eichhörnchens mit der Zeit nicht haltbar ist. Es bietet zwar unterhaltsame Momente, aber die Wiederholung der Mechanik und die technischen Probleme führen dazu, dass sich das Erlebnis schnell abnutzt.

Auf der anderen Seite erweist sich Squirreled Away als eine viel nachhaltigere und emotional lohnendere Erfahrung. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht auffällt, verbindet sich seine Einfachheit mit dem Spieler auf eine Weise, die Squirrel with a Gun nie ganz schafft. Die Ruhe und Kreativität, die Squirreled Away bietet, zusammen mit seinem schönen visuellen Design und dem Fokus auf Erkundung und Aufbau, machen es zu einem unvergesslichen Titel.

Letztendlich tendieren wir zu Squirreled Away, da es ein perfektes Beispiel dafür ist, dass Videospiele keine auffälligen Funktionen oder ultrarealistische Grafiken benötigen, um unvergesslich zu sein. Manchmal ist das, was am meisten Anklang findet, die gut gestaltete Einfachheit, die emotionale Verbindung zu einer durchdacht gestalteten Welt und der Frieden, der entsteht, wenn man es in seinem eigenen Tempo erkundet und erschafft. Auf einer Veranstaltung wie der Gamescom, die mit auffälligen und hektischen Vorschlägen vollgepackt ist, glänzt Squirreled Away, indem es uns daran erinnert, dass ein Spiel mit einem bescheideneren, aber voller Herz einprägsamer sein kann als die großartigsten Action-Titel.