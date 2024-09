Ehemaliges Faze-Mitglied bricht Weltrekord für die meisten Klimmzüge

HQ

Doug "Censor" Martin hat kürzlich den Weltrekord für die meisten Klimmzüge in 24 Stunden gebrochen. Der pensionierte Call of Duty-Profi nahm die Herausforderung an, die meisten Klimmzüge in einem Zeitraum von 24 Stunden zu absolvieren. Diese Herausforderung beschloss er nicht einfach aus einer Laune heraus.

Nach Jahren des Trainings, um seinen Körper in Form zu bringen, begann Martin seine Reise zu diesem Weltrekord. Letztes Jahr konnte er etwa 5 Stunden Klimmzüge machen, da ihn die Übung zu sehr belastete. Jetzt hat er es jedoch geschafft, mit satten 9.250 Klimmzügen über seine Grenzen hinauszugehen und damit den bisherigen Rekord zu brechen.

Martin postete ein Bild seiner Leistung in den sozialen Medien, wo die Zuschauer auch einen Blick auf seine Hände werfen konnten. Von Schwellungen bis hin zu Blasen an den Fingern ist klar, dass er für eine Weile keine Klimmzüge mehr machen wird.

