Ehemaliger Xbox- und Blizzard-Manager sagt, Valve solle "Drittanbietern erlauben, SteamOS zu nutzen".

HQ

Seit Valve Steam Machine angekündigt wurde, gibt es viele Spekulationen über ihr Vorstoß in die Konsolenbranche. Die Geräte werden von SteamOS betrieben, was bedeutet, dass sie eine Art Mischung aus PC und Konsole sein werden, obwohl du natürlich Windows darauf installieren kannst.

Für diejenigen, die SteamOS ausprobieren möchten, sind Steam Decks bereits verfügbar, und mit etwas Herumprobieren zu Hause ist es möglich, sie auf anderer Hardware zu installieren (wenn auch mit gemischtem Ergebnis). Aber der ehemalige Xbox- und Blizzard -Chef Mike Ybarra ist darüber nicht glücklich, da er glaubt, Valve verliere Geld, weil er SteamOS auf mehr Hardware-Arten nicht anbietet. Auf X schreibt er:

"Liebe @valvesoftware, bitte lassen Sie einfach Drittanbieter SteamOS nutzen und die Hardware mit vielen verschiedenen Konfigurationen erstellen. SteamOS wird durchstarten und dein Store-Umsatz wird nur noch steigen."

Ybarra glaubt außerdem, dass die nächste Xbox SteamOS laufen sollte, hält dies jedoch für unwahrscheinlich:

"Das ist übrigens, was Xbox machen sollte. Aber sie werden wahrscheinlich gezwungen sein, Windows mit KI, Co-Pilot, Teams und mehr voranzutreiben. Sie könnten GROSSARTIG abschneiden, wenn sie SteamOS auf Hardware übernehmen würden."

Es erscheint nicht völlig abwegig, dass Valve irgendwann SteamOS öffnen wird, aber es gilt dennoch als fast undenkbar, dass Microsoft dies mit der nächsten Xbox tun würde (die als Hybrid zwischen Konsole und PC gilt).