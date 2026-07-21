Ehemaliger Valve-Autor kritisiert den PlayStation-Boykott wegen Disc-Dramas

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Seit Sony angekündigt hat, ab 2028 die Produktion physischer Discs für PlayStation-Spiele einzustellen, protestieren Fans und Spieler weltweit gegen diese Entscheidung, um die Zukunft der physischen Medien zu bewahren. Left 4 Dead-Autor Chet Faliszek lässt das nicht zu sich haben und möchte, dass die Verbraucher wissen, dass sie Sony gezeigt haben, dass sie an einer reinen digitalen Zukunft interessiert sind.

"Du, der Verbraucher, hast eine Entscheidung getroffen, und deine Wahl gilt digital. Ich sehe immer wieder so etwas wie: 'Oh, sie sollten Speicherkarten machen. Sie sollten...' Gerade jetzt, heute – die Spiele, über die wir sprechen, sind heute im Einzelhandel erhältlich. Die gebrauchten Spiele sind heute im Einzelhandel erhältlich, und du gehst nicht in den Einzelhandel und kaufst sie", sagte Faliszek in einem YouTube-Video (danke, GamesRadar).

Faliszek erwähnt die reinen digitalen Plattformen wie Steam, Mobile und sogar Game Pass, die heute weiterhin die Diskussionen rund um den Spieleverkauf dominieren. "Sie als Verbraucher haben die großen Konzerne zur Hand gezwungen und ihnen gesagt: 'Hört auf mit dem Einzelhandel'", sagte er. Faliszek fügte hinzu, dass die Leute schon lange hätten aufhören können, digitale Spiele zu kaufen, es aber nicht taten, weil es so einfacher ist, Spiele zu kaufen.