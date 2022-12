Ehemaliger Valorant-Regisseur wechselt zu Bungie

HQ

Der ehemalige Valorant Game Director Joe Ziegler hat angekündigt, dass er dem Team von Bungie beitreten wird, dem Entwickler, der vor allem für seine Arbeit an den frühen Halo-Spielen und Destiny 2 bekannt ist.

Ziegler bestätigte den Schritt auf Twitter und beendete damit eine achtjährige Karriere bei Riot Games, wo er sich ausschließlich auf den kompetitiven FPS Valorant konzentrierte. Angesichts seiner Erfahrung im Shooter-Genre scheint es, dass Ziegler gut zu Bungie passen wird.

Bemerkenswert an Zieglers Beitritt zu Bungie ist, dass er in seinem Twitter-Post nicht deutlich gemacht hat, an welchem Spiel er arbeitet. Da Destiny 2 im Tweet nicht erwähnt wird, haben einige dies so verstanden, dass er an einem derzeit unangekündigten Projekt von Bungie arbeiten wird.

Derzeit wird erwartet, dass Bungie an einem weiteren Multiplayer-Actionspiel arbeitet und gleichzeitig Destiny 2 unterstützt. In Anbetracht des Sony- und Bungie-Deals von Anfang dieses Jahres gibt es bereits viele große Erwartungen daran, was der Entwickler als nächstes zeigen wird.