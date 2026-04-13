Ehemaliger Uncharted-Designer sagt, die Klemme bei Naughty Dog sei gerade schlimmer geworden

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In den letzten Jahren hat sich die Spielebranche allmählich vom sogenannten Crunch-Modell entfernt, das enorme Überstunden über sehr lange Zeiträume beinhaltet, um Spielfristen einzuhalten. Viele Entwickler haben ausgesagt, dass dies sowohl ihrer Gesundheit als auch ihren Beziehungen geschadet und sie auf andere Weise negativ beeinflusst hat.

Ein Studio, das dafür viel Kritik bekommen hat, ist Naughty Dog, das für seine Crunch berüchtigt ist. Obwohl sie Maßnahmen ergriffen haben, um die Situation zu verbessern, scheint die Crunch-Kultur gekommen zu sein. In einem Interview mit Kiwi Talkz enthüllt der ehemalige Uncharted Designer Benson Russel nun, dass das Studio nach The Last of Us effektiv Crunch als Notwendigkeit akzeptierte und die Situation mit jedem Projekt nur noch schlimmer wurde:

"Nach The Last of Us war es schließlich ein Eingeständnis im Treffen. Es wurde gesagt: 'Nun, wir haben einfach erkannt, dass es genau das braucht, um Spiele auf unserem Niveau zu machen.'"

Noch im Dezember letzten Jahres berichteten wir, dass Naughty Dog sieben Wochen lang starke Überstunden verlangte, nachdem Intergalactic: The Heretic Prophet einige Meilensteine vor einer Sony Interactive Entertainment-Präsentation verpasst hatte, was die Debatte neu entfachte. Schon damals, so der Bloomberg-Journalist Jason Schreier, "fragten sich einige Mitarbeiter: Wenn sie jetzt knacken, wie wird das nächste Jahr aussehen."

Wie Naughty Dog dieses Thema künftig angeht, könnte sowohl für den Ruf des Studios als auch für die zukünftige Rekrutierung entscheidend sein, besonders da Intergalactic sich seinem großen Start nähert.

Crunch bleibt daher eine Herausforderung. Letztlich läuft es oft darauf hinaus, Fristen einzuhalten statt angemessenere Arbeitsbedingungen; Wie siehst du die Sache?