Ehemaliger Ubisoft-Mitarbeiter: "Das Studio wird inzwischen von einem Großteil der Öffentlichkeit gehasst"

Viele von uns erinnern sich an Ubisoft so, wie es einst war. Ein Team, das vor Leidenschaft und Kreativität sprüht und einige der beliebtesten Spiele der Branche hervorbrachte und scheinbar alles, was sie berührten, im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts in Gold verwandelte.

Von Assassin's Creed bis Far Cry, Ghost Recon Advanced Warfighter, Splinter Cell, Rayman und Prince of Persia, um nur einige zu nennen. Doch in den letzten Jahren ist dieses Image zerbrochen – und die Kritik war nicht nur von Spielern und der Presse, sondern auch intern vernichtend.

In einem Interview spricht ein ehemaliger Ubisoft-Mitarbeiter (der anonym bleiben möchte) darüber, wie das Studio sowohl Richtung als auch Vertrauen verloren hat, und argumentiert gleichzeitig, dass der Ekel, den viele Gamer heute für sie empfinden, sich auch intern widerspiegelt. Viele der dort arbeitenden Menschen hassen aktiv ihren Arbeitsplatz und seine Kultur.

Er sagt:

"Es ist schwer vorstellbar, dass Ubisoft wieder einen großen Hit landet. Schwierig, aber alles andere als unmöglich. Sie werden nun von einem großen Teil der Öffentlichkeit für ein Jahrzehnt enttäuschender Veröffentlichungen gehasst und von vielen eigenen Entwicklern gehasst."

Laut der Quelle hängen die Probleme größtenteils mit Führungs- und wiederkehrenden Produktionsproblemen zusammen, bei denen das Unternehmen wiederholt versäumt hat, die immer wieder auftretenden zerstörerischen Muster zu erkennen und zu durchbrechen. In vielen Fällen haben die Folgen die Entwickler selbst getroffen, während die Verantwortung weiter oben in der Organisation breiter verteilt war.

Er glaubt jedoch, dass es zwar schwer vorstellbar ist, dass Ubisoft heute, besonders unter der aktuellen Führung, das Blatt umkrempeln kann, aber ein Comeback möglich ist. Schließlich hat das Unternehmen immer noch eine Sammlung unglaublicher Marken und eine Fülle von Talenten.

Was denkst du, muss passieren, damit Ubisoft seine Probleme unter Kontrolle bekommt?