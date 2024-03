Ehemaliger The Simpsons Showrunner enthüllt Lieblings-Deleted Scene

The Simpsons ist voll von tollen Cutaway-Gags, vor allem in den früheren Staffeln, aber nicht jeder urkomische Moment findet seinen Weg in eine Episode. Kürzlich machte ein gelöschter Clip aus der Episode "Brother From Another Series" aus Staffel 8 in den sozialen Medien die Runde.

In der Episode wird enthüllt, dass Sideshow Bobs Bruder Cecil versucht, Bob der Veruntreuung zu bezichtigen. Cecil wird von Bart entdeckt, der seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis ein wachsames Auge auf Sideshow Bob hat. Die beiden haben einen Streit um den Springfield-Damm, und in der Originalfolge ergießt sich eine Aktentasche voller Bargeld in den Fluss.

In dem gelöschten Clip fällt das Geld jedoch auf Hans Moleman, The Simpsons Charakter, der in der gesamten Serie vielleicht das größte Pech hat (abgesehen von Gill vielleicht). Dann richtet Moleman eine Waffe in den Himmel und bittet Gott, den Rest des Geldes freizugeben.

Es ist ein großartiger Gag, der uns eine andere Seite von Moleman zeigt, und der ehemalige Simpsons-Showrunner Josh Weinstein meldete sich zu Wort, um zu sagen, dass es seine Lieblingsszene war, die aus Zeitgründen gelöscht werden musste. "Es ist nicht ungewöhnlich, Szenen zu schneiden, die man mag, aber das ist vielleicht meine #1 Ich-wünschte-wir-hätten-nicht-diese Szene geschnitten", schrieb er.

Was ist deine Lieblingsszene The Simpsons ?