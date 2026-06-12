Ehemaliger südkoreanischer Präsident wird zu 30 Jahren Haft verurteilt, weil er Drohnen nach Nordkorea geschickt hat

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Ein südkoreanisches Gericht hat den ehemaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol zu 30 Jahren Haft verurteilt. Im Jahr 2024 schickte Yoon Drohnen nach Nordkorea, um das Land zu provozieren und dann einen Vorwand für seinen Kriegsrechtsversuch später im Jahr zu schaffen.

Yoon verhängte am 3. Dezember 2024 das Kriegsrecht und behauptete, er schütze Südkorea vor "staatsfeindlichen" Kräften, die Nordkorea sympathisieren. Wie die BBC berichtet, wurde schließlich festgestellt, dass Yoon das Kriegsrecht ausrief, um häusliche Probleme zu vermeiden, und dann aufgrund massiver Empörung in der Öffentlichkeit von der Anordnung zurückkehrte.

Yoon wurde für diese Tat des Amtes enthoben und verbüßt derzeit eine Haftstrafe, nachdem er wegen Aufstands zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Nun hat das Bezirksgericht Seoul bestätigt, dass Yoon zusammen mit seinem Verteidigungsminister Kim Yong-hyun des Hochverrats und Machtmissbrauchs für schuldig befunden wurde. Yoon wurde zu 30 Jahren verurteilt, während Yeo 15 Jahre erhielt. Der ehemalige Leiter der Drohnenkommandos Kim Yong-dae wurde zu einer fünfjährigen Bewährungsstrafe und drei Jahren Haft verurteilt.

Das Gericht erklärte , "die Angeklagten nutzten die Tarnung einer militärischen Operation, um Provokationen aus Nordkorea zu provozieren mit dem Ziel, einen Ausnahmezustand zu schaffen."

Yoon wurde außerdem fünf Jahre Haft wegen Machtmissbrauchs und Behinderung seiner eigenen Festnahme verurteilt.