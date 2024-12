Ehemaliger Starfield -Entwickler kritisiert die vielen Ladesequenzen des Spiels

HQ

Nur wenige Dinge können einen Gamer so wütend machen wie Ladebildschirme, und ein Spiel, das davon gespickt ist, ist leider Starfield, Bethesdas neuestes Projekt. Aber laut einem der Entwickler, der an dem Spiel gearbeitet hat, Nate Purkeypile, hätte es möglich sein müssen, sie erheblich zu reduzieren, und er versteht nicht, warum nichts dagegen unternommen wurde.

Die Enthüllung kam während eines Interviews mit dem Videogamer Podcast, in dem Purkeypile sagte:

"Einige dieser Ladebildschirme gab es noch nicht, als ich daran gearbeitet habe. Ohne diese hätte es existieren können."

Purkeypile verließ Bethesda vor drei Jahren mit der Begründung, dass viele dieser Ladesequenzen während der Zeit, in der er an Starfield arbeitete, nicht existierten. Er erwähnt ausdrücklich die Stadt Neon als Horrorbeispiel und weist auch darauf hin, dass die Wurzel des Problems in der Creation Engine von Bethesda liegt, die einfach nicht für Spiele der Größenordnung von Starfield optimiert ist.

