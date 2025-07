Ehemaliger Rockstar-Lead: "GTA 7 wird billiger zu machen sein als GTA 6"

HQ

Grand Theft Auto V wurde 2013 veröffentlicht, und wir warten seit zwölf Jahren auf eine Fortsetzung. Grand Theft Auto VI wird im Mai 2026 erscheinen, dreizehn Jahre nach seinem Vorgänger, und wird voraussichtlich das mit Abstand teuerste Spiel aller Zeiten sein.

Wir trauen uns kaum, über Grand Theft Auto VII nachzudenken, und wenn es dem gleichen Muster folgt, wird es die gesamte PlayStation 6/Xbox Next-Generation überspringen und zuerst auf PlayStation 7 und Xbox Nextnext veröffentlicht. Aber vielleicht müssen wir ja gar nicht so lange warten. Mit KI sollen Kosten und Arbeit rationalisiert werden.

Der ehemalige technische Leiter von Rockstar Games Obbe Vermeij hat mehrere Grand Theft Auto -Titel auf dem Buckel, und in einem Interview mit Kiwi Talks (danke Insider Gaming) sagt er, dass "der Großteil der Arbeit wahrscheinlich durch KI-Technologie ersetzt wird". Er fügt hinzu, dass "GTA 7 billiger zu machen sein wird als GTA 6", obwohl er zugibt, dass es noch lange dauern wird, bis wir sehen, ob er Recht hat.

Obwohl viele der Vorstellung, dass Spiele in Zukunft von KI entwickelt werden, kritisch gegenüberstehen und befürchten, dass der letzte menschliche Touch und die Kreativität darunter leiden werden, gibt es laut Vermeij keinen Zweifel daran, wohin die Reise der Branche und der Rockstar geht:

"Ich denke, es wird kein größeres Spiel als GTA 6 geben, weil viele dieser Dinge von der KI übernommen werden, ob wir es wollen oder nicht. Ich denke, diese Gruppen von Künstlern, die nur riesige Karten oder riesige Zwischensequenzen erstellen, ich denke, dass einige davon in den nächsten, na ja, fünf Jahren oder so von der KI übernommen werden."

Es sieht also so aus, als würde die Spieleentwicklung in Zukunft durch KI optimiert werden, aber glaubst du, dass es genauso gut wäre, wenn sich die KI um das Design von Welten, Zwischensequenzen und anderen Elementen kümmert?