Ehemaliger Rockstar-Entwickler: "Das Team könnte leicht ein Datum für den nächsten GTA VI-Trailer festlegen"

Die Grand Theft Auto-Reihe ist das umsatzstärkste Unterhaltungsfranchise aller Zeiten, und Grand Theft Auto VI wird zweifellos der größte Start des Jahres 2025 sein. Das bedeutet, dass es Millionen von Fans auf der ganzen Welt gibt, die fieberhaft auf Neuigkeiten warten, und Rockstar hat die Angewohnheit, Monate, wenn nicht Jahre zwischen den Lebenszeichen ihrer Projekte zu liegen.

Warum ist das so? Mike York arbeitete sechs Jahre lang als Animator für Rockstar, verließ das Studio aber vor einiger Zeit. In einem neuen YouTube-Video erklärt er, dass völliges Schweigen eigentlich eine ziemlich brillante Marketingstrategie ist:

"Speziell Rockstar, sie sind sehr geheimnisvoll in Bezug auf das, was sie tun, und das ist eine wirklich coole Taktik, weil sie Anziehungskraft und Geheimnisse schafft und die Leute dazu bringt, darüber zu sprechen, ohne dass sie etwas tun müssen. Je mehr sie schweigen, desto besser ist es, denn desto mehr Menschen werden nervös sein und darüber reden wollen und dieses Gefühl haben, nicht zu wissen, was passieren wird. Sie könnten leicht das Trailer-Datum veröffentlichen und sagen: 'Hey, das ist, wenn der Trailer rauskommt', aber sie tun es nicht. Und sie tun es nicht absichtlich, weil es eine wirklich, wirklich gute Marketingtaktik ist. Wenn man darüber nachdenkt, entstehen diese wirklich coolen Theorien. Das bringt die Fans zusammen. Das ist eine wirklich coole Möglichkeit, Fans dazu zu bringen, über dein Spiel zu sprechen, wenn du zwischendurch noch nichts veröffentlichst."

Es gab viele Spekulationen, aber wann glaubst du, werden wir mehr Lebenszeichen aus dem Spiel sehen?