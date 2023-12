Ehemaliger Rockstar-Animator erklärt, warum Rockstar-Spiele später auf den PC kommen

HQ

Natürlich könnte man immer den Vorwurf abfeuern, dass Rockstar mit all ihrer Expertise in der Lage sein sollte, gleichzeitig auf PC, PlayStation und Xbox zu starten, aber ein ehemaliger Mitarbeiter hat nun versucht zu erklären, warum der Entwickler in der Regel bis zu etwas später warten will, um seine großen Spiele auf der PC-Plattform zu veröffentlichen.

In einemVideo sagt Mike York, der sechs Jahre lang als Lead Animator bei Rockstar New England an Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption 2 gearbeitet hat:

"Es ist sehr wichtig, dass sich jeder daran erinnert: Einer der Hauptgründe, warum eine PC-Portierung so lange dauert, ist, dass es sich um eine andere Architektur und unterschiedliche Komponenten handelt. Sie müssen sich auf all diese verschiedenen Dinge einstellen, die passieren können. Denn auf einer PlayStation und einer Xbox hat jede von ihnen eine Grafikkarte, und es ist die gleiche Grafikkarte, es ist die gleiche Architektur in der Box wie jede einzelne PlayStation, die an Millionen von Menschen ausgeliefert wird. Aber wenn es um einen PC geht, hat jeder Mensch einen anderen PC. Sie betreiben es anders. Sie haben unterschiedliche Hardware drin. Sie haben unterschiedliche CPUs und GPUs. Die Speicherauslastung und die verschiedenen Dinge, die das Spiel im Hintergrund tut, können manchmal ausfallen und bei verschiedenen Konfigurationen durcheinander kommen. Es ist schwer zu erklären, aber darauf läuft es hinaus."

Er fasst noch einmal zusammen, indem er erklärt, dass es einfach mehr Ressourcen erfordert, um auf dem PC zu testen, was vielleicht auch erklärt, warum PC-Versionen in der Regel mehr technische Probleme und eine ungleichmäßigere Leistung haben, wie z.B. bei Star Wars Jedi: Survivor allein in diesem Jahr.

"Sie müssen das Spiel mehr auf dem PC testen als auf Xbox oder PlayStation. Wenn man darüber nachdenkt, muss man das Spiel schon viel testen, um es zum Laufen zu bringen. Ein PC ist also noch schwieriger. Man muss mehr Ressourcen in die Waagschale werfen. Man muss die Dinge viel mehr testen. Und wenn man den PC-Port baut, muss man Dinge auf mehreren verschiedenen Hardware- und GPUs testen. Nicht nur ein oder zwei, sondern 10 oder 20. Es gibt so viele verschiedene Konfigurationen, dass Sie sie nie alle testen können. Und es gibt eine Menge Dinge, die schief gehen können, wenn man diese PC-Portierung veröffentlicht, weil sie einfach nicht von Millionen von Menschen getestet wurde. Es wurde nur von tausend Menschen bei der Arbeit getestet. Du kannst es also nur bis zu einem gewissen Punkt bringen."

Glaubst du diese Erklärung?