Ehemaliger PlayStation-Chef will nicht, dass Netflix und Amazon in Videospiele einsteigen

Der ehemalige PlayStation-Chef Shawn Layden glaubt, dass Gaming mit mehreren großen Bedrohungen konfrontiert ist, von denen eine das Auftreten von Nicht-Endemiten ist, auch bekannt als andere große Unternehmen wie Netflix, Amazon, Google und andere, die ein Stück vom lukrativen Gaming-Kuchen abhaben wollen.

Auf dem Investment Summit von GamesIndustry.biz sprach Layden über die Bedrohungen für den Gaming-Bereich und sagte: "Erstens kann Konsolidierung ein Feind der Kreativität sein. Ich denke auch, dass steigende Kosten im Gaming-Bereich eine existenzielle Bedrohung für uns alle sind. Und die Einreise von Nicht-Endemiten in den Sektor - auch bekannt als die "Barbaren am Tor". "

Es scheint, dass Layden kein Fan von Übernahmen ist, wie seine erste Aussage zeigt. Aber dann fährt er fort:

"Im Moment sehen wir alle großen Player, die sagen: 'Oh, Gaming? Es bringt Milliarden von Dollar pro Jahr ein? Ich will ein Stück davon haben' Und so haben wir Google, Netflix, Apple und Amazon, die ein Stück davon haben wollen und versuchen, unsere Industrie zu stören. Ich hoffe, dass Gaming die erste Branche sein wird, in der wir uns selbst verändern. Wo es kein Google oder Amazon braucht, um den Spieß komplett umzudrehen. Wir sollten klug genug sein, diese Veränderungen kommen zu sehen und uns auf diese Eventualität vorzubereiten."

Was denkst du? Ist Netflix eine Bedrohung für Spiele?