Ehemaliger PlayStation-Chef verrät, warum Sony sich schließlich dazu entschlossen hat, dafür zu sorgen, dass Shenmue 3 gemacht wird

Während der DevGAMM hatte der Korrespondent von Gamereactor, unser spanischer Redakteur David Caballero, die Gelegenheit, mit dem ehemaligen PlayStation-Chef Adam Boyes (jetzt Chef von Vivrato) zu sprechen. Er war dabei, als Shenmue 3 angekündigt wurde, und wir nutzten die Gelegenheit, um ihn zu fragen, ob er irgendwelche Anekdoten oder Geschichten aus dieser Zeit zu erzählen hat.

Boyes antwortete, dass eine der wichtigsten Lektionen, die er bei PlayStation gelernt habe, war, dass "es manchmal schwer ist zu verstehen, was die Öffentlichkeit mag". Deshalb war er darauf bedacht, sein Team dabei zu unterstützen, zu erkennen, wofür sich Entwickler wirklich begeistern:

"Eines der Dinge, auf die ich am meisten stolz bin, ist, dass sich als Developer Relations- und Publisher Relations-Team jeder im Account-Management-Team und auch im Marketing-Team sehr befähigt fühlte, Dinge zu finden, die er liebte."

Damals waren die sozialen Medien noch nicht annähernd so groß, aber Boyes erkannte bald, was für ein mächtiges Werkzeug sie sein konnten, was uns zu einer weiteren wichtigen Sache bringt, die er gelernt hat:

"Und das zweite, was wir gelernt haben, ist, dass soziale Medien zu dieser Zeit ein nützliches Werkzeug waren. Und so haben wir den Hashtag #Buildingthelist verwendet, und das war eigentlich der Ort, an dem das Shenmue-Projekt entstanden ist, oder?

Denn Gio Corsi leitete die Produktion von Drittanbietern, und er startete diese großartige Art von Hashtag, und dann stimmten die Leute einfach jede Woche ab. Sie sagten uns, welche Spiele sie beim Aufbau der Liste sehen wollten, und diese Liste wuchs und entwickelte sich."

Und wie Sie sich vorstellen können, haben viele Leute Shenmue verpasst. Boyes erklärt weiter, was passiert ist:

"Und je mehr Shenmue auf uns zukam, desto mehr sprachen die Leute über Yu Suzuki. Ich erinnere mich, dass ich mich mit Phil Spencer unterhalten hatte, nachdem wir die Sache mit dem Shenmue 3 angekündigt hatten, und er sagte: "Herzlichen Glückwunsch zur Zusammenarbeit mit Yu Suzuki." Und so war es wirklich schön, mit ihm zusammenarbeiten zu können und seine Vision in den Mainstream zu bringen.

Denn ich denke, das ist das Ding. Manche Menschen brauchen einfach Fürsprache und Unterstützung, und ich denke, es ist wichtig in unserer Branche, unser Erbe und unsere Geschichte zu unterstützen, aber auch die Innovatoren und Zukunftsdenker."

Shenmue 3 wurde 2019 sowohl für PC als auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Leider war es nicht das umjubelte Comeback, auf das viele gehofft hatten, aber es zeigt dennoch, dass die eigene Stimme und die Stimmen anderer definitiv gehört werden können, selbst inmitten des Lärms der sozialen Medien.