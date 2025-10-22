Ehemaliger PlayStation-Chef: "Sony kann eindeutig nicht das Gleiche tun, was sie mit der PS6 gemacht haben"

HQ

Wir haben in letzter Zeit ziemlich ausführlich über die nächste Xbox berichtet, wobei sowohl sehr zuverlässige Insider als auch Microsoft selbst Gerüchte anheizen, dass es sich um unglaublich leistungsstarke Hardware handeln wird. Aber auch die PlayStation 6 ist auf dem Weg, und auch darüber gibt es Gerüchte.

Eine, die einigermaßen Einsicht haben sollte, ist der ehemalige PlayStation-Chef Shuhei Yoshida, der lange Zeit unter anderem Sonys Worldwide Studios leitete. Er verließ Sony jedoch Anfang des Jahres und ist daher nun freier, seine Meinung über die Branche auf eine andere Art und Weise zu äußern, was genau das ist, was er in einem Skill Up-Interview (danke Eurogamer) tat, in dem er sagte, dass Sony mit der PlayStation 6 nicht so weitermachen kann wie bisher:

"Ich habe keine Informationen über ihre Marke, aber sie können einfach nicht das Gleiche tun, was sie getan haben, nämlich die Grafikleistung zu erhöhen und die High-End-Erlebnisse zu bieten. Weißt du, vielleicht tun sie das auch, aber trotzdem... Das fühlt sich im Moment wie ein Nischenpublikum an."

Er ist jedoch zuversichtlich, dass das neue, etwas jüngere Management von PlayStation etwas Neues machen wird.

"Bis Jim Ryan war es immer unsere Generation, die erste Generation von PlayStation, die das Unternehmen führte. Jetzt sind [Hideaki] Nishino und Hermen [Hulst] eine viel jüngere Generation, also können sie etwas Disruptives machen; Sie müssen nicht verfolgen, was [das Unternehmen] getan hat. Es ist super interessant, ihr nächster Schritt."

Wir können nur spekulieren, was das sein könnte, aber es gibt weit verbreitete Gerüchte über eine tragbare PlayStation 6, aber es ist denkbar, dass Sony auch andere Überraschungen auf Lager hat. Erst im August sagte Sadahiko Hayakawa, Senior Vice President von Sony, dass "wir uns von einem hardwarezentrierten Geschäftsmodell weg und hin zu einem Plattformgeschäft bewegen, das die Community erweitert und das Engagement erhöht", was möglicherweise Hinweise darauf geben könnte, was das Unternehmen für die nächste Generation vorhat. Unabhängig davon hat Yoshida volles Vertrauen:

"Sony und Mark Cerny, sie sind so brillant darin, Systeme zu entwerfen und zu entwickeln, die den Menschen wirklich Spaß machen können. Hoffentlich haben sie etwas gekocht, von dem wir nichts wissen."