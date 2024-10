Ehemaliger PlayStation-Chef: Sich auf Videospiel-Blockbuster zu verlassen, ist ein "Todesurteil"

HQ

Als Shawn Layden 2019 ankündigte, Sony, PlayStation und seine Position als Head of SIE Worldwide Studios zu verlassen, wurden viele Augenbrauen hochgezogen. Es gab weit verbreitete Spekulationen, dass ein Zerwürfnis hinter der Entscheidung steckte, bei dem er durch Jim Ryan ersetzt wurde, aber er hat seitdem in Interviews behauptet, dass dies nicht der Fall war.

Was auch immer der Grund sein mag, er hat mehr Einblick in die Games-Branche als die meisten von uns - und er ist leider nicht glücklich über den aktuellen Stand. Die Entwicklung von Spielen dauert heute so lange, dass große Serien oft eine Generation komplett überspringen. Zum Beispiel wurde keine neue Hauptreihe The Elder Scrolls oder Grand Theft Auto für PlayStation 4 oder Xbox One veröffentlicht, und es wird mit ziemlicher Sicherheit keine neuen Red Dead Redemption oder Fallout in dieser Generation geben, und ein Studio wie Naughty Dog hat bisher kein einziges neues Spiel für PlayStation 5 veröffentlicht, das über Neuveröffentlichungen hinausgeht.

Dies, glaubt Layden, sei ein "Todesurteil" für die Spielewelt, und er sagt, dass die kreative Dürre riesig ist, weil niemand es wagt, Risiken einzugehen. Hier ist, was er auf der Gamescom Asia (via GamesIndustry) sagte:

"Heute liegen die Einstiegskosten für die Entwicklung eines AAA-Spiels im dreistelligen Millionenbereich. Ich denke, dass die Risikobereitschaft natürlich sinkt. Und du schaust dir Fortsetzungen an, du schaust dir Nachahmer an, weil die Finanzleute, die die Grenze ziehen, sagen: 'Nun, wenn Fortnite in dieser Zeit so viel Geld verdient hat, kann mein Fortnite-Imitat das in so langer Zeit schaffen.' Wir sehen heute einen Zusammenbruch der Kreativität in der Spielebranche mit der Konsolidierung der Studios und den hohen Produktionskosten.

Wenn wir jetzt nur ein bisschen mehr Interesse, Aufregung und Aufmerksamkeit für diese günstigeren, aber super kreativen und super ungewöhnlichen Spiele bekommen können... Davon würde ich gerne mehr sehen. Denn wenn wir uns nur auf die Blockbuster verlassen, um durchzukommen, ist das meiner Meinung nach ein Todesurteil."

Layden kommentiert auch, wie sich die Spieleentwicklung verändert hat, wobei er der Meinung ist, dass der Unterhaltungswert jetzt zweitrangig ist:

"[In der Vergangenheit] haben wir viel mehr Zeit damit verbracht, uns Spiele anzusehen und nicht zu fragen: 'Wie sieht Ihr Monetarisierungsschema aus?' oder 'Wie sieht Ihr Plan für wiederkehrende Einnahmen aus?' oder 'Wie sieht Ihre Abonnementformel aus?'? Wir haben die einfache Frage gestellt: Macht es Spaß? Haben wir eine gute Zeit? Wenn man diese Fragen mit Ja beantwortete, bekam man in der Regel grünes Licht."

Wie wir bereits berichtet haben, fordert Layden seit langem eine Rückkehr zu weniger komplexen Spielen, die nicht so unglaublich aufgebläht sein müssen. Es ist etwas, das zweifellos mehr Spielveröffentlichungen ermöglichen würde, während es früher üblich war, dass ganze Trilogien für eine einzige Konsole veröffentlicht wurden, wie z. B. Gears of War und Mass Effect.

Was denkst du selbst über die Dinge, ist es reiner Unsinn von Layden oder ist es an der Zeit, dass die Gaming-Industrie ihre Ambitionen zurückschraubt und versucht, sich wieder mehr auf die Unterhaltung zu konzentrieren?