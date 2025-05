Ehemaliger PlayStation-Chef sagt, dass steigende Spielepreise "früher oder später passieren werden"

HQ

Nachdem er sich kürzlich von der PlayStation zurückgezogen hat, hat der ehemalige Chef des blauen Teams, Shuhei Yoshida, Einblicke und Meinungen über die Spieleindustrie geteilt und wird oft interviewt, um ein paar Weisheiten zu erhalten, die er während seiner illustren Karriere gesammelt hat.

Im Gespräch mit PlayStation Inside (das gleiche Interview, in dem er erzählte, wie er Gran Turismo gerettet hat) sprach Yoshida ein wenig über die Zukunft der Spielepreise, denn es scheint, dass in naher Zukunft 80 US-Dollar der neue Standard sein werden.

"Ich denke, es würde früher oder später passieren, vielleicht nicht von Nintendo, aber es würde irgendwann passieren", sagte er. "Wir leben in kontrastreichen Zeiten, in denen die Inflation real und signifikant ist, aber die Menschen erwarten, dass Spiele, die immer ehrgeiziger und daher teurer in der Entwicklung sind, genauso viel kosten. Das ist eine unmögliche Gleichung."

"Jeder Publisher oder Hersteller legt natürlich den Preis seiner Spiele fest, aber am Ende liegt der Kern der Sache in den Produktionskosten." Yoshida fuhr fort und erklärte, dass mit den Produktionskosten auch die Preise für Spiele steigen.

Dennoch ist es für viele Verbraucher eine schwer zu schluckende Pille, die sich nun mehr denn je fragen müssen, ob sie es sich leisten können, die neueste Version zu kaufen.