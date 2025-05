Ehemaliger PlayStation-Chef sagt, dass 70- und 80-Dollar-Spiele ein "Schnäppchen" sind

HQ

Der ehemalige Manager von Sony Interactive Entertainment, Shuehei Yoshida, hat sich in die trüben Gewässer der Gespräche über 80-Dollar-Spiele begeben. Wenn wir in die Zukunft des Spielens blicken, scheint es, dass die Kosten steigen werden, und dennoch glaubt Yoshida, dass wir immer noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus diesen teuren Erfahrungen ziehen werden.

Im Gespräch mit Critical Hits auf der Gamescom LATAM (via GamesRadar) erklärte Yoshida zunächst, dass er nicht der Meinung ist, dass alle Spiele zum gleichen Preis angeboten werden sollten. "Jedes Spiel hat einen anderen Wert oder ein anderes Budget. Ich bin fest davon überzeugt, dass es an der Entscheidung des Publishers - oder der Entwickler im Self-Publishing - liegt, den Preis für ihr Produkt in dem Wert zu haben, von dem sie glauben, dass er ihn einbringt", sagte er.

Aber für die Spiele, die den Preis wert sind, sieht er 70 und 80 Dollar als faire Preispunkte. "In Bezug auf den tatsächlichen Preis von 70 oder 80 US-Dollar für wirklich großartige Spiele denke ich, dass es immer noch ein Schnäppchen sein wird, wenn man bedenkt, wie viel Unterhaltung die Top-Spiele den Menschen im Vergleich zu anderen Formen der Unterhaltung bieten", fuhr er fort. "Solange die Menschen sorgfältig auswählen, wie sie ihr Geld ausgeben, sollten sie sich meiner Meinung nach nicht beschweren."

Die größten Befürchtungen der Menschen rund um 80-Dollar-Spiele rühren oft von der Idee her, dass dies die Grundlage für die Zukunft sein wird, was in einer perfekten Welt nicht der Fall wäre, zumindest laut Yoshida. Mit großen Namen wie Microsoft und Nintendo, die 80 US-Dollar als Zukunft ihrer größten Veröffentlichungen anstreben, scheint es jedoch nur eine Frage der Zeit zu sein, bis weitere Unternehmen diesem Beispiel folgen.