Ehemaliger PlayStation-CEO: "Die Konsole wird in der nächsten Generation irrelevant"

Einer der prominentesten und bekanntesten ehemaligen PlayStation-Manager ist Shawn Layden, und ihm ist es zu verdanken, dass Sony jetzt Insomniac Games besitzt. Er verließ das Unternehmen im Jahr 2019, ist aber in der Gaming-Welt geblieben und ist oft eine interessante und freimütige Stimme in der Branche.

Jetzt hat er wieder eine interessante Sichtweise und glaubt, dass wir uns dem Punkt nähern, an dem Konsolen irrelevant werden. Wir haben höchstens noch eine, maximal zwei Generationen, bevor sie ihren Zweck erfüllt haben, sagt er in einem sehr interessanten Interview mit Eurogamer:

"Ich denke, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Konsole in der nächsten... Wenn nicht die nächste Generation, dann definitiv die nächste Generation."

Der Grund dafür ist, dass Layden nicht glaubt, dass die Konsolen weiter kommen. Sie sind mittlerweile in Bezug auf die Leistung gleichwertig und die Neuerungen bestehen aus Dingen, die oft einen extrem guten Fernseher erfordern, um überhaupt davon zu profitieren. Die Schritte heute sind sehr klein und er sagt, dass wir "keinen weiteren Leistungssprung von PS1 zu PS2 sehen werden - wir haben da irgendwie das Maximum erreicht".

Layden erklärt weiter, dass es heute keinen Unterschied mehr zwischen den Konsolen gibt, die sogar aus den gleichen Komponenten derselben Firma hergestellt werden. Sie entwickeln sich einfach nicht mehr weiter, erklärt er:

"Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem die Innovationskurve bei der Hardware ein Plateau erreicht oder ihren Höhepunkt erreicht. Gleichzeitig bedeutet die Kommodifizierung des Siliziums, dass es sich beim Öffnen einer Xbox oder PlayStation wirklich um den gleichen Chipsatz handelt. Es wird alles von AMD entwickelt. Jedes Unternehmen hat sein eigenes Betriebssystem und seine eigene geheime Zutat, aber im Wesentlichen ist es dasselbe. Ich denke, wir sind ziemlich nah dran an der endgültigen Spezifikation dessen, was eine Konsole sein könnte."

Was meinst du, liegt Layden richtig? Wird es auch in Zukunft relevant sein, Hardware zu veröffentlichen, die ausschließlich die Spiele bestimmter Firmen unterstützt, obwohl sie im Wesentlichen gleich sind, nur mit neuen Komponenten, die kaum mehr als eine höhere Auflösung und mehr Bilder pro Sekunde ermöglichen?