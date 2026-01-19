Ehemaliger Paradox-Leiter wechselt zum schwedischen Strategieentwickler Winterkeep Interactive

HQ

Das schwedische Strategiestudio Winterkeep Interactive erlebt einen kleinen Führungswechsel. Mattias Wiking, ehemaliger Gründer von Paradox Arctic mit Positionen bei Starbreeze, Grin und Turborilla, übernimmt das Amt des CEO von Karl Emdin.

Emdin, der Winterkeep durch die Anfangsphase führte, bleibt weiterhin als Vorstandsvorsitzender im Unternehmen. "Ich freue mich wirklich, dass Mattias als CEO einspringt", sagte er in einer Pressemitteilung. "Er kennt unser Team und das, was wir hier aufbauen, und bringt einfach jede Menge Erfahrung sowie ein riesiges internationales Netzwerk im Bereich Gaming mit. CEO zu sein war großartig, aber das ermöglicht es mir, mich zu 100 % auf die Spieleentwicklung zu konzentrieren, was ich am besten kann. Dass Mattias die Führung übernimmt, fühlt sich fantastisch an und wird unser Team stärker und vielseitiger machen als je zuvor."

Mattias, unten abgebildet, sagte Folgendes zu seiner neuen Rolle: "Es fühlt sich wirklich an wie nach Hause kommen. Ich habe zuvor eng mit allen im Studio zusammengearbeitet, und wir teilen eine klare Übereinstimmung bei den Zielen und der langfristigen Ausrichtung. Winterkeep bietet eine seltene Kombination aus Erfahrung, Ehrgeiz und Kultur. Ich freue mich darauf, das Studio zu leiten und auszubauen und gemeinsam mit dem Team auf diesem Fundament aufzubauen."

Winterkeep arbeitet derzeit an einem Fantasy-Strategie-4X-Spiel, das gegen Ende 2026 in volle Produktion gehen soll. Obwohl Winterkeep weiterhin Partner sichert, wird es derzeit von Behold Ventures unterstützt. Beholds Gründer und geschäftsführender Partner Karl Magnus Troedsson sagte, dass Wilkings Ernennung zum CEO "das letzte Puzzlestück" sei, und fügte hinzu, dass "mit Mattias als CEO das Studio nun die nötige Führung habe, um das Unternehmen voranzubringen."