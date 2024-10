Ehemaliger One Direction-Star Liam Payne stirbt im Alter von 31 Jahren

HQ

Gestern Abend schockierte eine Nachricht die Welt, als das ehemalige One Direction-Bandmitglied Liam Payne im Alter von 31 Jahren für tot erklärt wurde. Payne wohnte in einem Hotel in Buenos Aires, als die Polizei zum Tatort gerufen wurde.

Laut BBC wurde die Polizei zu dem Hotel gerufen, nachdem berichtet worden war, dass ein "aggressiver Mann unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden haben könnte". Seit Paynes Tod bekannt wurde, sind von überall her Trauerbekundungen eingetroffen.

Fans haben sich sogar vor dem Hotel versammelt, in dem Payne wohnte. Es ist derzeit unklar, wie Payne vom Balkon gefallen ist, aber da diese Geschichte so frisch ist, werden wahrscheinlich mit der Zeit weitere Details bekannt gegeben. TMZ enthüllte kurz nach Bekanntgabe seines Todes Aufnahmen von Paynes Leiche, was zu weit verbreiteter Kritik an der Ausbeutung eines tragischen Ereignisses führte.

Payne wurde mit 17 Jahren berühmt, als er an der X-Factor-Gesangswettbewerbsshow teilnahm. Dort begann er als Solokünstler, wurde aber von Simon Cowell mit vier anderen Sängern zu One Direction zusammengebracht, wodurch eine der beliebtesten Boybands aller Zeiten entstand.

